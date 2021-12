Okužbe so začele spet hitro naraščati. Gre za vpliv prazničnih druženj in omikrona Celje.info Kot ugotavlja dr. Matjaž Leskovar z Instituta Jožef Stefan, je epidemija začela spet naraščati, predvidoma zaradi vpliva predprazničnega druženja in hitrega širjenja različice omikron. “Kako se bo to odražalo na številu hospitaliziranih covidnih bolnikov na navadnih in intenzivnih oddlekih, bo odvisno od resnosti bolezni, ki jo povzroča. Omikron se tako hitro širi zaradi izogibanja imunskemu siste ...

Sorodno







































































Oglasi