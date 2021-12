Letos 4,9-odstotna inflacija Primorske novice V Sloveniji so se cene življenjskih potrebščin letos zvišale za 4,9 odstotka, lani so se medtem znižale za 1,1 odstotka. Na inflacijo so najbolj vplivale višje cene naftnih derivatov, hrane in toplotne energije. Decembra se cene življenjskih potrebščin v mesečni primerjavi v povprečju niso spremenile, je danes sporočil statistični urad.

