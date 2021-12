Objavljen nov Pregled javnofinančnih gibanj Vlada RS Objavljamo nov Pregled javnofinančnih gibanj s podatki za prvih 11 mesecev letošnjega leta. Proračunski prihodki so se v tem času glede na enako obdobje lani zvišali za 20,5 % in so dosegli približno 10,06 milijarde evrov.

