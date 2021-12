Prihodki državnega proračuna so v prvih enajstih mesecih dosegli 10,06 milijarde evrov, kar je 20,5 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Odhodki so se povečali za 14,8 odstotka na 12,60 milijarde evrov. Primanjkljaj je tako znašal 2,54 milijarde evrov in je bil nekaj nižji kot lani ob tem času. K nižjemu primanjkljaju je prispevala občutna rast prihodkov, kjer je bilo po podatkih finančnega min ...