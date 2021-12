Okužbe tudi v Oblakovem moštvu 24ur.com Peterica članov madridskega Atletica, med njimi tudi prvi trener Diego Simeone, so bili pozitivni na testiranju za novi koronavirus in so v izolaciji. Madridska zasedba se je po kratkem premoru vrnila k treningom pred nadaljevanjem sezone v španskem prvenstvu, ki se z glavnino tekem nadaljuje 2. januarja.

Sorodno

Oglasi