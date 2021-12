Na Hrvaškem v enem dnevu potrdili skoraj 6000 okužb z novim koronavirusom 24ur.com Na Hrvaškem se epidemiološke razmere poslabšujejo, saj so v zadnjem dnevu potrdili 5958 okužb z novim koronavirusom. Samo v Dalmaciji so potrdili več kot 1500 primerov okužbe. Bolnišnično zdravljenje potrebuje 1868 covidnih bolnikov, v zadnjih 24 urah jih je umrlo 41. Ne glede na to v sosednji državi silvestrovanja niso odpovedana.

korona virus

