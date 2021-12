V nadaljevanju objavljamo novoletno poslanico predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza Janše državljankam in državljanom. Slovenke in Slovenci,

sodržavljanke in sodržavljani,

dragi rojaki doma, v zamejstvu in po svetu, zaključuje se še eno leto številnih preizkušenj in težkih odločitev. Časi, ko je ogroženo zdravje ali obstoj naroda, vedno kličejo po enotnosti. Zahtevajo odgovornost in solidar ...