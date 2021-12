Prodajo vinilk pospešile izdaje albumov ABBE, Adele in Eda Sheerana RTV Slovenija Prodaja vinilnih plošč je v Združenem kraljestvu letos, prvič po letu 1991, znova poskočila. K temu so prispevali tudi legendarna skupina ABBA ter pevca Adele in Ed Sheeran.

