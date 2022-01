Najbolj brani avtorji in zgodb(ic)e leta Primorske novice Tudi letos na pragu novega leta pogledujemo nazaj v minulo, v katerem smo se z vami, bralkami in bralci, družili ne le po tradicionalni papirnati poti, pač pa tudi digitalno. In to izdatno, brez s kovidom zapovedanih omejitev. Hvala za zaupanje, ki nam ga izkazujete, in za klike, s katerimi ste nas po podatkih MOSS (merjenje obiskanosti spletnih strani) večino leta ohranjali na vrhu seznama najbolj branih slovenskih regionalnih spletnih medijev.

