V FJK so danes ob 9401 PCR testiranjih potrdili 1825 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 19,41-odstoten. Opravili so še 17.561 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 506 novih okužb (delež 2,88-odstoten). Umrlo je 12 ljudi. Na rednih covidnih oddelkih se zdravi 275 bolnikov s covidom-19, intenzivno zdravljenje jih potrebuje 28. Od začetka pandemije j ...