Krivulja se spet obrača navzgor Primorski dnevnik V Sloveniji so včeraj ob 4263 PCR testiranjih potrdili 1661 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 39-odstoten. Po oceni NIJZ je v Sloveniji trenutno 17.884 aktivnih okužb, kar je 374 več kot dan prej. Sedemdnevno povprečje je višje za 81 in znaša 1458, 14-dnevno povprečje na 100.000 prebivalcev pa za 17 in znaša 844. Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je p ...

Sorodno









































































































































































































































Oglasi Omenjeni korona virus Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Tadej Pogačar

Anže Logar

Borut Pahor