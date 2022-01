Piše: Sara Bertoncelj (Nova24tv) Mnogi anticepilski Facebook strokovnjaki, vsaj tisti, ki virusa ne zanikajo povsem, so namreč prepričani, da cepivo ne deluje in žal to svoje prepričanje vztrajno širijo naprej. Približno tako, kot se širijo kobilice. A številke še vedno govorijo močno v prid cepivom, velika večina hospitaliziranih namreč ni cepljena. Pri starejših necepljenih je tveganje za hospit ...