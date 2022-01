Danes bo pretežno jasno, po nižinah in ob morju bo predvsem zjutraj in dopoldne megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 14, v krajih z dolgotrajno meglo okoli 7 °C. Jutri bo na severu in vzhodu še delno jasno. Drugod se bo postopno pooblačilo. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5, na severu do -3, najvišje dnevne od 7 do 13 °C. OBETI V torek ...