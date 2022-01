Kakšno vreme prinaša novo leto? SiOL.net Ob vstopu v novo leto smo se prebudili v megleno jutro. Kot sporočajo meteorologi agencije za okolje RS, bo megla vztrajala večji del dneva, sicer pa lahko danes in jutri pričakujemo pretežno jasno vreme. V prihodnjih dneh se bo pooblačilo, ponekod bo tudi deževalo. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 0 stopinj Celzija, najvišje dnevne do 15 stopinj Celzija.

Sorodno



































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Tadej Pogačar

Borut Pahor

Primož Roglič

Luka Dončić