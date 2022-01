Danes bo v zahodni in deloma osrednji Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, kakšno rosenje ponekod na Primorskem ni izključeno. Drugod bo precej jasno, ponekod v zatišnih legah bo zjutraj megla. Na Notranjskem in ponekod v Posavju bo pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 10, v vzhodni in južni Sloveniji do 13 °C. Jutri bo oblačno, predvsem na Primorskem in Notranjskem b ...