Dončić se je vrnil radodaren, na tekmi postavljen mejnik lige NBA Sportal Po težavah z levim gležnjem in odsotnosti zaradi pozitivnega rezultata na covid-19 se je Luka Dončić po desetih tekmah premora naposled le vrnil na parket. Z njegovo pomočjo so Dallas Mavericks na gostovanju pri Oklahomi prišli do zmage. Vsega skok mu je zmanjkal do trojnega dvojčka. Zato pa ga je pri domačih vknjižil Josh Giddey, ki je postal najmlajši košarkar v ligi NBA s tovrstnim dosežkom.

