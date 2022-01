'Božično-novoletni prazniki so bili zelo dobri, obisk je bil izjemen' 24ur.com Kljub temu, da so minule božično-novoletne praznike zaznamovale visoke temperature in nova realnost – pogoj PCT, so žičničarji na slovenskih smučiščih zadovoljni. Nekateri tako dobrega obiska niti niso pričakovali. Upajo, da se bo trend nadaljeval in popravil sliko lanske sezone, ko so s kljub obilni snežni pošiljki morali zapreti vrata zaradi covidnih ukrepov. Slovenska smučišča so varna, saj so...

