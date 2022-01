Zmagovalec šova Slovenija ima talent razkril veselo novico. Postal bo očka TOčnoTO.si Jernej Kozan je širši javnosti postal poznan leta 2015. V šovu Slovenija ima talent je zmagal, v peti sezoni in to kot prvi moški in prvi plesalec. S svojimi gibi je takrat resnično očaral in vzel sapo marsikomu. Šest let kasneje je postavni osemindvajsetletnik sporočil veselo novico. S partnerko se bosta letos razveselila novega družinskega […] Zmagovalec šova Slovenija ima talent razkril veselo n...

Sorodno

































Oglasi