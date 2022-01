DL: Od džeza do kolesarstva Lokalno.si Novomeščan Janko Hrovat ima kar nekaj hobijev, med vsemi pa v ospredje postavlja džez in kolesarstvo. Pred leti je urejal radijske oddaje o džezu in tudi kakšen imeniten džezovski koncert v Novem mestu je bil njegova zasluga, svoje prste je imel zraven tudi pri prvem Rock Otočcu leta 1976. Kar pa se kolesarstva tiče, si dolenjski kolesarski delavci že desetletja ne morejo predstavljati organizaci ...

