“Nizozemska evropska poslanka Sophie in’t Veld je vodila delegacijo EU, ki je nedavno obiskala Slovenijo, da bi raziskala stanje pravne države v državi. Zahteva tudi sankcije proti Poljski in Madžarski. Bo po današnjih dogodkih preiskovala tudi nizozemsko vlado?” je včeraj Višegrajska skupina zapisala na svojem Twitter profilu, po tem, ko so v javnost prišli posnetki iz prepovedanega shoda in brut ...