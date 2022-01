[Video] Na Kitajskem vlada pravi epidemični kaos: Ljudje panično grabijo in se pretepajo za hrano Nova24TV Kitajska se spopada z največjim epidemičnim valom covida-19 vse od krize v Wuhanu. V 13-milijonskem mestu Xian je bil uveden strogi lockdown, ljudje pa so bili sredi noči s silo odpeljani z domov v karanteno. Mnogi trpijo zaradi mraza in pomanjkanja hrane. Več uradnikov je bilo posledično kaznovanih. Najnovejši epidemični val z različico delta se je v velemestu Xian, ki slovi po starodavni kerami ...

