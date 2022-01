Danes zvečer in v noči na četrtek bodo najmočnejši sunki burje na Primorskem dosegali hitrost od 100 do 120 km/h, opozarja Arso. Burja bo na prehodu med Notranjsko in Primorsko ter v višje ležečih krajih Primorske gradila snežne zamete, so še zapisali. V visokogorju pa se bo povečala nevarnost snežnih plazov, opozarjajo.