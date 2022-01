Praktično po vsej državi sneži, ponekod ga bo do jutra nasulo do 30 cm zurnal24.si Ponekod po Sloveniji že sneži, sneg pa se ponekod že oprijema cestišča. Na prometnoinformacijskem centru ob nepredvidljivih razmerah na cesti pozivajo k strpni vožnji, na pot je potrebno kreniti prej kot običajno. Največ snega bo zapadlo v visokogorju in na Notranjskem ter višjih delih Gorenjske, Koroške in Dolenjske.

