Pristala v potoku Dnevnik V sredo ob desetih zvečer je na Cesti v Gorice v Ljubljani voznica osebnega vozila izgubila nadzor nad vozilom, zapeljala s cestišča, pri tem pa se je vozilo prevrnilo in na strehi pristalo v potoku. Do prihoda gasilcev so iz osebnega vozila občani...

