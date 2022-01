Nova soseda Đokovića: češki igralki preklicali vizum in jo poslali v hotel SiOL.net V Melbournu zapletom ni videti konca. Od tam namreč prihajajo novice, da so češki teniški igralki Renati Voračovi preklicali vizum in jo poslali v hotel, kjer je že nastanjen tudi Novak Đoković. Lahko v kratkem pričakujemo, da se bo Đokoviću pridružil še kakšen igralec oziroma igralka?

