Čančar uspešno operiran, Denver do nove zmage 24ur.com Slovenska košarkarska reprezentanta zadnjih tekem za svoji ekipi v severnoameriški ligi NBA nista odigrala. Luka Dončič je zaradi poškodbe desnega gležnja izpustil tekmo v Houstonu, Vlatko Čančar pa je uspešno prestal operacijo in za Denver Nuggets ne bo igral tri mesece. Poškodbo je staknil ravno na ponedeljkovi tekmi proti Dallasu, in sicer zlom desnega stopala.

Sorodno



































Oglasi