Post-praznični sindrom: proti žalosti in tesnobi s pogovorom in fizično aktivnostjo Dnevnik Po koncu prazničnega obdobja se življenje vrača v ustaljene vzorce, pri čemer lahko nastopi popraznična potrtost. To med drugim lahko spremlja žalost, jeza in tesnoba. Ti občutki običajno niso dolgotrajni, pomaga pa lahko pogovor, fizična aktivnost...

Sorodno





Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Peter Prevc

Meta Hrovat

Tina Robnik

Borut Pahor

Ana Bucik