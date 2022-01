Po koncu prazničnega obdobja se življenje vrača v ustaljene vzorce, pri čemer lahko nastopi popraznična potrtost. To med drugim lahko spremlja žalost, jeza in tesnoba. Ti občutki običajno niso dolgotrajni, pomaga pa lahko pogovor, fizična aktivnost in uravnotežena prehrana, so pojasnili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). “Po daljšem obdobju intenzivnih čustev in stresa je običajno, ...