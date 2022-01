V nedeljo na 79. podelitvi filmskih in televizijskih nagrad Združenja tujih dopisnikov Hollywooda marsikaj ni šlo po željah in načrtih. Podelitev zlatih globusov je zaznamoval zvezdniški bojkot in odpoved TV prenosa zaradi pomanjkanja temnopoltih članov in in etičnih pomanjkljivosti.



