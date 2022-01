Zlati globusi: V senci reform zaradi rasizma in seksizma slavila The Power of the Dog in Zgodba z za Dnevnik Velika zmagovalca 79. podelitve zlatih globusov sta vestern The Power of the Dog in muzikal Zgodba z zahodne strani. Kot najbolj ovenčana serija pa je prav tako s tremi nagradami slavila drama Nasledstvo. Podelitev je potekala v senci reforme...

