Vestern in muzikal slavila na globusih Primorske novice Vestern novozelandske režiserke Jane Campion The Power of the Dog in muzikal Zgodba z zahodne strani vsestranskega Stevena Spielberga sta osrednja zmagovalca 79. podelitve filmskih in televizijskih nagrad Združenja tujih dopisnikov Hollywooda.

