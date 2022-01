S prihodnjim mesecem se spreminja veljavnost covidnega potrdila o cepljenosti Lokalec.si Do zdaj je veljalo covidno potrdilo za cepljene neomejeno, s 1. februarjem pa prihaja do pomembne spremembe. S 1. februarjem bo namreč njegova veljala devet mesecev. Svetovalna komisija za cepljenje je pretekli teden priporočila poživitveni odmerek tri mesece po cepljenju. Hkrati je ista komisija na istem sestanku sklenila, da prebolevnik pride na cepljenje od enega do šest mesecev po bolezni. Če pa je bil pred boleznijo polno cepljen, pa pride po poživitveni odmerek tri do šest mesecev po bolezni, je danes povedal minister za zdravje Janez Poklukar.

Sorodno









































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Janez Janša

Jure Leben

Jože Plečnik

Joc Pečečnik