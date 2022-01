Burja tako močna, da so zaprli del primorske avtoceste SiOL.net Primorska avtocesta je zaradi burje zaprta med priključkoma Kastelec in Kozina v smeri Ljubljane. Obvoz je po regionalni cesti, so sporočili iz prometnoinformacijskega centra.

