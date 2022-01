Bolnišnične postelje v okoli 85 odstotkih polnijo necepljeni posamezniki, zato je odločitev za cepljenje in odziv na Dneve cepljenja, ki so se začeli danes, še toliko pomembnejša. Kot poudarjajo tudi strokovnjaki in pristojni, je namreč cepljenje najvarnejši način zaščite pred hudim potekom bolezni in hospitalizacijo. Po Sloveniji bodo zato konec tedna znova organizirani dnevi cepljenja. Potekali ...