Kirurško dejavnost v bolnišnicah FJK bodo od danes omejevali le na najnujnejše primere in bo prekinjena v svobodnem poklicu, je sporočilo zdravstveno podjetje Asugi. Zaradi vse večjega pritiska ob naraščanju števila hospitaliziranih covidnih bolnikov bodo namreč reorganizirali nekatere bolnišnične dejavnosti. Zagotovljeni bodo nujno zdravljenje in nujni kirurški posegi, travmatologija in neodložlj ...