V Italiji so včeraj zabeležili rekordno število vbrizganih odmerkov cepiva, pri čemer so všeti prvi in poživitveni odmerki. Skupno jih je prejelo več kot 686.000 ljudi, kar je največ od začetka pandemije. Od teh je bilo 77.500 prvih odmerkov, od katerih 48.000 zadeva cepljenje otrok, 22.500 pa prvih odmerkov med starešimi od 50 let. Tretji poživitveni odmerek pa je prejelo skoraj 550.000 ljudi. V I ...