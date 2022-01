Rekordno število okuženih po Evropi, v kanadski provinci kazen za necepljene 24ur.com Nov val okužb in rekordne številke okuženih so zajele večji del Evrope. Najvišje dnevno število novih okužb z novim koronavirusom od začetka pandemije so zabeležili v Nemčiji, na Norveškem in tudi v Avstriji. WHO ob tem opozarja, da bo polovica Evropejcev v naslednjih šestih do osmih tednih zbolela za različico omikron. Medtem pa so se onkraj luže, v kanadski provinci Quebec, zaradi porasta okužb...

