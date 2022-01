Marchand in Pavelski junaka zmag Bostona in Dallasa SiOL.net V severnoameriški hokejski ligi so odigrali tri tekme, na vseh so zmagale domače ekipe. Boston je s 5:1 ugnal Montreal, Dallas s 5:2 Seattle, Arizona pa z 2:1 Toronto. Kojoti so se z zmago vsaj začasno znebili zadnjega mesta, ki ga zdaj zaseda Montreal.

