Poziv za krajšo izolacijo in karanteno: 'Poslovni procesi so resno ogroženi' 24ur.com Gospodarstvo opozarja na vedno več motenih delovnih procesov zaradi visokega števila okužb z novim koronavirusom, zaradi česar je vse več zaposlenih v izolaciji in karanteni. Generalni direktor GZS Aleš Cantarutti je zato pristojne pozval, da proučijo možnost skrajšanja izolacije in karantene na pet dni z negativnim testom.

