Znanstveni svet ARRS obsoja napade na raziskovalce SiOL.net Znanstveni svet Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) obsoja vedno bolj grobe verbalne in tudi fizične napade na raziskovalce, ki so najbolj izpostavljeni v boju proti covidu-19. Znanstveno podprta razprava ostaja najmočnejše orodje v spopadu s krizami, ki bodo verjetno tudi v prihodnosti ogrožale naš obstoj, so opozorili.

Sorodno



















































































































Oglasi Omenjeni Farmacija

korona virus Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Aleš Hauc

Boštjan Kline

Bojan Požar

Miha Hrobat