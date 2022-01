WHO: Omikron še vedno nevaren, še posebej za necepljene RTV Slovenija Različica omikron ostaja nevarna, zlasti za tiste, ki niso bili cepljeni proti covidu-19, je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in pojasnila, da je velika večina obolelih v bolnišnicah necepljenih.

Sorodno











































Oglasi