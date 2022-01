Tako kot lani je tudi letos načrtovana izredna uskladitev pokojnin, kar so danes tudi potrdili poslanci v državnem zboru. Izredna uskladitev pokojnin bo v višini enega odstotka za upokojene osebe po letu 2012, za 1,7 odstotka bo uskladitev za upokojence upokojene v letu 2011 in v višini 3,5 odstotka za osebe upokojene do vključno leta 2010. Višji zneski bodo izplačani s pokojninami za januar kone