Bo minimalna plača vplivala na prejem socialne pomoči? Cekin.si Višina plače in morebitnih drugih dohodkov vpliva na prejemanje in odmero socialne pomoči. A predviden dvig minimalne plače ne bo bistveno vplival na upravičence do navedenih socialnih transferjev, ocenjujejo na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

