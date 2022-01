Upokojencem z nižjimi pokojninami in invalidom danes solidarnostni dodatek 24ur.com Upokojenci z nižjimi pokojninami in prejemniki invalidskih nadomestil bodo prejeli solidarnostni dodatek, ki ga predvideva deseti protikoronski zakon. Odvisen je od višine pokojnine oziroma nadomestila in znaša od 130 do 300 evrov.

