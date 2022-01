Nakopičili na desettisoče vojakov. Smo na pragu ruske invazije na Ukrajino? #video SiOL.net "Pripravljeni smo na napredek za pogajalsko mizo, pripravljeni smo tudi sprejeti potrebne in ustrezne ukrepe za obrambo naših zaveznikov, za podporo partnerjev in odločen odgovor na morebitno agresijo," je v četrtek dejal Jake Sullivan, ameriški svetovalec za nacionalno varnost in dodal, da ZDA ne verjamejo, da se je Rusija odločila za napad na Ukrajino, vendar je na to vseeno pripravljena. Reševanje ukrajinske krize sicer v diplomatskih vrstah teče že od ponedeljka, a konkretnih rešitev ni.

