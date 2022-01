VIDEO: Robert Golob v Mariboru debatiral o tem, v kakšni državi želijo živeti Lokalec.si Društvo Bodi sprememba je včeraj v Mariboru priredilo drugo javno tribuno, na kateri so govorci razpravljali o tem, v kakšni državi želijo živeti. Med drugim so se strinjali, da je za kakšen koli napredek nujna spoštljivost v odnosih. “Ko v domačiji vladajo spoštljivi odnosi, je možno kaj narediti iz nje,” je dejal Robert Golob. Pravni okvir slovenske države je po besedah pravnice in ekonomistk ...

