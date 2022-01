Dnevnik.hr poroča, da Hana Huljić in Petar Grašo po nekaj mesecih razmerja pričakujeta otroka. Ta bi se naj rodil v začetku letošnjega poletja. Martina Podgorski, vodja za stike z javnostjo Petra Grašo: “Podatki o nosečnosti so točni. Družina in prijatelji so izjemno srečni. Kot vesta, pa se bosta Hana in Petar še naprej trudila, da bosta svoje zasebno življenje držala stran od oči javnosti.” ...