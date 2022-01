Nekdanji predsednik uprave Gen-Ija Robert Golob v medijih in na terenu že gradi svoje ime za svojo potencialno politično kampanjo. Sicer zaenkrat še ni ustanovil svoje stranke, je pa v intervjuju za Večer dejal, da bo njegova usoda znana do konca januarja. Golob se tudi zelo dobro zaveda, kako so potonile nekatere stranke, zato želi svoj projekt predstaviti z novo stranko, a zaenkrat javnosti še n ...