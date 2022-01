Dvojica zaradi več kot 80 kaznivih dejanj končala v priporu 24ur.com Novomeški policisti so ta teden k preiskovalnemu sodniku s kazenskimi ovadbami privedli 26- in 29-letnika iz Brezja, ki sta osumljena več kot 80 kaznivih dejanj premoženjske kriminalitete, ki sta jih izvršila lani na območju policijskih uprav Novo mesto, Celje in Ljubljana.

