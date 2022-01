Policisti policijske postaje Novo mesto so ta teden k preiskovalnemu sodniku s kazenskimi ovadbami privedli 26-letnika in 29-letnika iz Brezja, osumljena za več kot 80 različnih kaznivih dejanj premoženjske kriminalitete, ki sta jih izvršila v lanskem letu na območju policijskih uprav Novo mesto, Celje in Ljubljana. Dvojica je včasih skupaj, včasih vsak zase, izvrševala vlome v vozila, tatvine, dr ...